نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023.. اعرف عدد الأسئلة ودرجات المواد

ما نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023؟.. سؤال يطرحه الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي تزامناً مع قرب امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2023، المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع طبقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 درجات موزعة على جميع المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية والتي تضاف إلى المجموع ويكون نسبة النجاح 50% .

مادة اللغة العربية

- عدد الأسئلة 55 سؤالًا (80 درجة)

4 أسئلة مقالية (10 درجات)

51 أسئلة موضوعية (70 درجة)

مادة اللغات الأجنبية الأولى

مادة اللغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية ):

عدد الأسئلة 37 سؤالًا (50 درجة).

المقالية 3 أسئلة (8 درجات).

الموضوعية 34 سؤالًا ( 42 درجة).

مادة اللغة الأجنبية الثانية

تشمل اللغات الأجنبية الثانية ( الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية )

- عدد الأسئلة 31 سؤالا (40 درجة)

-عدد الأسئلة المقالية سؤالين (6 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 29 سؤالًا (34 درجة)

المواد العلمية

- تشمل المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا):

- الامتحان 46 سؤالا (60 درجة)

- عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال (4 درجات)

- الموضوعية 44 سؤالًا (56 درجة)

المواد الأدبية

أما بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع):

- الامتحان 46 سؤالا (60 درجة)

-عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال (4 درجات)

- الموضوعية 44 سؤالًا (56 درجة)

مادة الرياضيات البحتة (60 درجة):

مادة الجبر والهندسة

- الامتحان 20 سؤالا (30 درجة)

- عدد الأسئلة المقالية سؤالين (4 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا (26 درجة)

التفاضل والتكامل

- الامتحان 20 سؤالا (30 درجة)

- عدد الأسئلة المقالية سؤالين (4 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا (26 درجة)

مادة الرياضيات التطبيقية

- مجموع درجاتها 60 درجة «الاستاتيكا»

- الامتحان 20 سؤالا (30 درجة)

-عدد الأسئلة المقالية سؤالين (4 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا (26 درجة)

مادة الديناميكا

- الامتحان 20 سؤالا (30 درجة)

- عدد الأسئلة المقالية سؤالين (4 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا (26 درجة)