إخماد حريق محدود بجوار محطة قطارات مغاغة بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق محدود نشب بنخيل وحشائش وهيش، شمال محطة سكك حديد مركز مغاغة في شمال المحافظة.

إخماد حريق في مغاغة

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بهيش وحشائش ونخيل، علي الجانب الشرقي لخطوط السكك الحديدية، شمال محطة قطارات مدينة مغاغة.

انتقل فريق الحماية المدنية، إلي موقع الحريق وتم إخماده دون امتداده للمناطق مجاورة، ودون أي أضرار أو إصابات بشرية.

احتراق حشائش وأشجار

وقد أسفر الحريق عن احتراق أشجار وحشائش، وبعض الفلنكات الخشبية دون أضرار بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري التعرف علي أسباب الحريق وحصر التلفيات.

وقبل أسبوع نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريقين في محافظة المنيا، الأول اندلع بمحل بقالة في أحد شوارع جنوب مدينة ملوي، والثاني خارج مطعم بحي أبو هلال في جنوب مدينة المنيا، دون أي أضرار بشرية، حيث رجحت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية وقتها نشوب الحريقين بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.