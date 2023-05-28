حرصت المملكة العربية السعودية مؤخرا على إتاحة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ضمن خطط المملكة الموجودة في رؤية 2030 لتسهيل زيارة ضيوف الرحمن إلى المملكة، وتستعرض «الوطن» الخطوات الخاصة بالاستعلام عن تأشيرة السعودية 2023 برقم جواز السفر الخاص بك.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

وذكرت وزارة الخارجية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدة نقط من أجل الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز وسيكون ذلك عبر (الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية ثم الضغط على على الاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها «رقم تأشيرة الطلب» وبعدها يدخل الشخص رقم الطلب ويتأكد من صحة الرقم المدخل، ثم يدخل رقم جواز السفر بشكل صحيح وعليه التأكد من صحته، وبعدها يدخل رمز الصورة للتحقق من الأمان ثم يضغط على أيقونة الاستعلام ويراجع الشخص البيانات ثم يضغط للتأكيد.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

وتتيح المملكة العربية السعودية الاستعلام عن التأشيرة الإلكترونية السعودية برقم الجواز بشكل عام عبر منصة إنجاز التابعة لمنصة الخارجية السعودية ويكون ذلك عبر الضغط على أيقونة خيارات الاستعلام ثم إدخال البيانات اللازمة والكاملة للحصول على التأشيرة الإلكترونية السعودية ثم كتابة كود التحقق الرسمي بشكل صحيح ومدقق في المكان الصحيح له ويجب على الشخص التأكد من كل البيانات والمعلومات التي قام المستفيد بإدخالها، يتم الضغط على «استعلام» للتأكد من صحة البيانات.