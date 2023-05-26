الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال.. بينها شهادة الميلاد

نشرت منصة مصر الرقمية خطوات استخراج جواز السفر والأوراق المطلوبة وذلك وفق استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية وتقديمها في سهولة ويسر سواء من داخل المقرات الشرطية أم إلكترونيًا عبر الرابط الإلكتروني المحدد من وزارة الداخلية.

هل حضور الطفل عند استخراج جواز السفر وجوبيًا؟

تجيب «الوطن» للقارئ عن سؤال هل ينبغي حضور الطفل عند استخراج جواز سفر؟ وفق المعلومات المعلنة على منصة مصر الرقمية وفي حالة إذا كان الطفل حديث الولادة وحتى عمر 6 سنوات فإنه يكتفي حضور الأب أو أي من أقارب الدرجة الأولى وتقديم شهادة ميلاد الطفل مع كتابة إقرار أن الطفل موجود داخل البلاد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال

- أصل وصورة لبطاقة الرقم القومي للأب على أن تكون البطاقة سارية.

- يتعين تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن 6 إلى 10 أعوام يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.

- أصل وصورة شهادة الميلاد للطفل.

- في سن التجديد يجب توافر جواز السفر القديم أو محضر الفقد.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

- التوجه إلى مكتب استخراج الجوازات التابع لمصلحة الجوازات والهجرة.