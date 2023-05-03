هل يجب حضور الأطفال عند استخراج جواز السفر من العباسية؟.. سؤال محل بحث على شبكة المعلومات الدولية جوجل، لذا تجيب الوطن على هذا السؤال وفق المعلن من قبل وزارة الداخلية على المنصة الإلكترونية، والتي أوضحت أنّ حضور الأب يكفي لاستخراج جواز سفر لنجله الطفل ما دام أقل من 15 سنوات.

أما في حالة استخراج الطفل بطاقة الرقم القومي عند عمر 15 سنة، يجب أن يذهب برفقة والده لاستخراج جواز السفر أو أي من أقارب الدرجة الأولى سواء والدته أو أشقائه البالغين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال

- التوجه إلى مكتب استخراج الجوازات التابع لمصلحة الجوازات والهجرة.

- 4 صور ملونة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- أصل وصورة لبطاقة الرقم القومي للأب على أن تكون البطاقة سارية.

- يتعين تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن (6 إلى 10) يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.

- أصل وصورة شهادة الميلاد للطفل بشرط أن يكون مدون عليها الرقم القومي للأب.

- في سن التجديد يجب توافر جواز السفر القديم أو محضر الفقد.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

- يقوم الأب باستيفاء البيانات الخاصة بولي الأمر والطفل في الاستمارة.

- يقوم ولي الأمر بكتابة اقرار بوجود طفل داخل مصر

- التوجه إلي المكتب المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور، والحصول على إيصال بقيمة رسوم استخراج جواز السفر.

- يقوم بتسليم الاستمارة وايصال السداد والأوراق المطلوبة الى الموظف المختص الذي يقوم بالتاكد من سير جميع الخطوات السابقة، ويسلم الأب «كعب الاستمارة».

وفي الموعد المحدد، يذهب الأب لاستلام جواز السفر الطفل.

يذكر أنّ جواز السفر يكون صالحا لمدة 7 سنوات من تاريخ الإصدار لجميع دول العالم، ما لم يذكر خلاف ذلك.