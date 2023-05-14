الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023.. «بطاقة الهوية» أبرزها

يبحث العديد من الأشخاص المسافرين أو المقيمين بأراضي الحجاز في الوقت الحالي، عن الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023 في حالة قارب الجواز على الانتهاء أو انتهت صلاحيته بالفعل وأصبح بحاجه إلى التجديد، فيما تقدم وزارة الداخلية السعودية خدماتها للمواطنين لتجديد جواز السفر عبر بوابة المديرية العامة للجوازات التابع لها.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023

ووفقا للموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات التابع للوزارة، فإنَّ الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023، بطاقة الهوية الشخصية ووجود بصمة وصورة شخصية للمتقدم، بجانب إحضار جواز السفر القديم من أجل التجديد الجواز وكذلك يشترط احضاره قبل الحصول على الجواز الجديد.

ومن بين أبرز الأوراق المطلوبة لـ تجديد جواز السفر بالسعودية 2023، الهوية الوطنية لأفراد الأسرة في حالة كانت الأعمار بين 12 إلى أقل من 21 عام، وسداد رسوم تجديد الجواز وكذلك سداد المخالفات المرورية المسجلة إن وجدت، ووجود بصمة وصورة للمواطن وتواجده داخل الأراضي السعودية أثناء تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023 للأبناء

وأضافت البوابة التابعة للداخلية السعودية، أنَّه يمكن للأب طلب تجديد جواز الأبناء والأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023، طالما أعمارهم أقل من 21 عام وغير متزوجين، فيما لابد من حصول الأبناء دون الـ21 عاما على موافقة ولي الأمر قبل إتمام إجراءات التجديد بأنفسهم.

وقت تنفيذ الخدمة بعد تقديم الأوراق المطلوبة لتجديد جواز سفر السعودية

ويمكن الموقع المواطنين من تقديم الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023، ليتم تنفيذ الخدمة واستخراج جواز سفر جديد خلال يومين فقط من استيفاء الإجراءات، فيما أنَّ إجراءات التجديد متاحة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبوابة أو استخدام تطبيق الهاتف الخلوي للبوابة، أو التواصل مع خدمة العملاء هاتفيا خلال ساعات العمل من الـ 07:30 صباحاً وحتى الـ 02:30 مساءاً، أو عبر البريد الإلكتروني.

الرسوم المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023

يشترط دفع رسوم 600 ريال عند التجديد لـ 10 سنوات و300 ريال فقط للتجديد مدة 5 سنوات، وذلك بجانب تقديم الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023 عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات، ويختار المواطن «خدمات» ومنها يختار «الجوازات» ثمَّ «تجديد جواز سفر سعودي»، وإدخال اسم الشخص الذي يُراد تجديد جوازه، واستكمال البيانات المطلوبة، وسداد الرسوم وأخيراً تسليم الجواز القديم.

وبعد استيفاء الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023، يتم استلام الجواز الجديد خلال يومين فقط عبر خدمة «واصل» من البريد السعودي، فيما أنَّ المنصة متاحة التابعة للداخلية السعودية متاحة للاستخدام المباشر لمن هم فوق الـ 21 عاما، ويتم التجديد لمدة 5 سنوات فقط إذا كان عمر الشخص دون هذا السن، فيما يتاح التجديد 10 سنوات لمن هم فوق هذا السن.