خطوات استخراج جواز السفر للأم دون حضورها.. أبرزها تقديم إثبات درجة القرابة

يتساءل الكثيرون عن هل يجوز للأبناء استخراج جواز سفر للأمهات فوق سن الـ60 دون الحضور؟، وهو ما أجاب عنه الخبير الأمني اللواء عادل عبد العظيم، مؤكدا أن القانون أجاز للسيدة فوق سن الـ60 أن تستخرج جواز السفر وبطاقة الرقم القومي وغيرها من المحررات الرسمية دون الذهاب بنفسها بل تكون مهمة الحضور للأقارب من الدرجة الأولى.

ووفق حديث عبد العظيم لـ«الوطن»، فأن استخراج جواز السفر وباقي الخدمات الشرطية أصبحت ميسرة وفق استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تقديم الخدمات في سهولة ويسر سواء من داخل المقرات الشرطية أم إلكترونيًا عبر منصتي وزارة الداخلية ومصر الرقمية.

مستندات يجب أن يقدمها أقارب الدرجة الأولى

وهناك مستندات يجب أن يقدمها أقارب الدرجة الأولى، حال الذهاب لاستخراج جواز سفر للأمهات فوق سن الـ60 وهي كالتالي:

- شهادة ميلاد تثبت درجة القرابة ويجب أن تكون من الدرجة الأولى «الابن - الزوجة- الزوج- الأب - الأم».

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأم على سبيل المثال في حال حضور الابن منوبًا عنها إلى مصلحة الجوازات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة

- بطاقة الرقم القومي لمن لمن بلغ سن الـ16 عاما على أن تكون سارية ومثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن أتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالي.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءا من تاريخ 1941/3/18 باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عامًا بعد.

- السجل التجاري لا يقل قيمة رأس المال للفرد عن خمسة آلاف جنيه ولم يمضي على صلاحيته 5 سنوات.

- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

إجراءات لاستخراج جواز سفر أول مرة

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.