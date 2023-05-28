محمد فايز فرحات: لا يمكن رفع توصيات للرئيس قبل استيفاء القضايا حقها في المناقشة

قال محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك مراحل تمر بها عملية رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية في توصيات محددة، بداية من النقاش مرورا بورش العمل والصياغات، ثم بلورة الأفكار والحلول والتوصيات النهائية، ويقوم على ذلك المقررين والمقررين المساعدين في كل لجنة والمقرر العام للمحور وأعضاء من مجلس الأمناء.

قضايا مفتوحة مطروحة للنقاش

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة «إكسترا نيوز»، أن كل محور من المحاور لا يزال به قضايا مفتوحة مطروحة للنقاش، وهناك قضايا لا تزال في حاجة إلى الاستماع من بعض الأطراف، ومن ثم لا يمكن رفع توصيات نهائية قبل استيفاء القضايا حقها في المناقشة.

الحفاظ على ترتيب المحاور

ولفت إلى أنه بعد ما لمسه الجميع من حالة خلقها الحوار الوطني سواء داخل اللجان أو داخل المجتمع كله، بدأ مجلس الأمناء يفكر في كيفية الحفاظ على حالة الزخم التي واكبت انطلاق الجلسات، واتفق المجلس على الحفاظ على نفس ترتيب المحاور في جدول الجلسات، وترتيب القضايا في الأسابيع المقبلة.