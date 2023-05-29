أبرز بدائل الثانوية العامة بمجموع قليل.. توفر فرص عمل للخريجين

أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات، ليبدأ أولياء الأمور من الآن في البحث عن بدائل الثانوية العامة بمجموع قليل، خاصة ممن يفضلون عدم التحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام، أو كان مجموع أبنائهم بالفصل الدراسي الأول بالصف الثالث الإعدادي قليلًا، إذ تعد الشهادة الإعدادية مرحلة فاصلة في اختيار المستقبل، سواء تعليم ثانوي عام أو فني، أو بدائل الثانوية العامة المتخصصة.

بدائل الثانوية العامة بمجموع قليل

وتعد بدائل الثانوية العامة بمجموع قليل، متاحة بكل المحافظات الطلبة والطالبات، وجميعها يبدأ مجموعها من 140 درجة، وهي درجة النجاح بالشهادة الإعدادية التي يصل مجموعها الكلي إلى 280 درجة، وفقًا لتنسيق الشهادة الإعدادية بالأعوام السابقة.

بدائل الثانوية العامة بالمحافظات

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز بدائل الثانوية العامة بمجموع قليل، وفقًا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، إذ تتعدد مدارس التعليم الثانوي الفني بمختلف تخصصاتها، ومنها الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي الثانوي والفني التطبيقي، وتوجد بكل محافظات الجمهورية عِدة مدارس ثانوي فني متخصصة، منها للفتيات وللبنين بمجموع 140 درجة، وبعضها يتيح الالتحاق بكلية بعد الانتهاء من الدراسة سواء الـ3 أوالـ5 سنوات، بينها كليات التجارة والهندسة، وجميعها تابعة للتربية والتعليم، ويمكن العمل بعد التخرج منها كفني كهرباء أو فني زراعي أو في المؤسسات الفندقية.

مدارس مبارك كول

تعتمد مدارس مبارك كول على نظام الثلاث والخمس سنوات بالدراسة، وتقدم التعليم الفني والتقني الصناعي للطلاب، كما أنها تؤهلهم للالتحاق بكلية الهندسة، ويعمل الخريجون في عدة تخصصات منها الكهرباء والميكانيكا.

مدارس المياه

توجد عدِة مدارس لشركات المياه بالمحافظات، وتعتمد على التوزيع الجغرافي، وتوفر للطلاب فرص عمل بالشركة.