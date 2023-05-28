موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية.. رابط الحصول عليها

أعلنت مديرية التربية والتعليم أنه من المقرر أن يكون موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية اعتبارا من الأسبوع الأول في شهر يونيو بحد أقصى 12 يونيو المقبل عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة للنتيجة التي بدأت فور انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عقب اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الموعد المحدد وإعلان الأوائل وإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور على موقع المديرية على الإنترنت.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنه يجري حاليًا العمل على قدم وساق داخل كنترول التصحيح لإنهاء العمل بكل دقة تمهيدا للإعلان عنها في موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر يونيو المقبل وبحد أقصى 12 يونيو ويمكن الحصول عليها عقب الاعتماد وإتاحتها بالمدارس عقب ذلك.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية

أوضحت انه تزامنا مع موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية سيتم اعتماد النتيجة من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبعدها سيتم إتاحتها إلكترونيا للحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس على موقع المديرية على الإنترنت من خلال الرابط من هنا.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية

أوضح وكيل وزارة التعليم أنه يتم توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية يكون كالتالي :

اللغة العربية 80

اللغة الانجليزية 60

الدراسات 40

الرياضيات 60

العلوم 40

المجموع الكلي 280 درجة.