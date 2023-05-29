الجامعات: انتظام امتحانات الكليات في الترم الثاني

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد عدد من رؤساء الجامعات، أن الامتحانات تسير بصروة طبيعية دون رصد أي مشكلات في الدول التي انطلقت بها وفقاً للوائح والضوابط لكل كلية.

امتحانات الجامعات

و أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها وأن هناك التزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات لمواعيد الامتحانات وطرقها و نظمها، لافتا إلى أن مجلس الجامعة شدد على أن يتم تصحيح أوراق الامتحانات أول بأول عقب الانتهاء منها للاسراع من إعلان نتائجها في اسرع وقت.