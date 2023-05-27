الجامعات: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 دون رصد أي مشكلات

أكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة الأهلية، أنَّ الكليات منتظمة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وفقاً للضوابط التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أنَّ الامتحانات انتظمت في الكليات التي انطلقت بها وفقاً للوائح و نظم عملها، وأن غرف العمليات المركزية في الجامعات لمتابعة الامتحانات لم ترصد أي مشكلات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكّد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة الامتحانات لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتي الان.

امتحانات الجامعات

ومن جهته، أكّد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات، انتظام امتحانات التيرم الثاني دون رصد أي مشكلات، مع التشديد على تطبيق القواعد والضوابط التي أقرّها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، منوهاً إلى أنَّه جرى التشديد على الالتزام بقرارات الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالامتحانات ومراعاة أن تكون الامتحانات وفقاً لقدرات الطالب المتوسط.