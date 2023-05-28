الجامعات الخاصة تبدأ في قبول الطلاب المحولين من روسيا والسودان

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء الجامعات الخاصة والأهلية، قبول أوراق الطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، بعد موافقة «الأعلى للجامعات» على بيناتهم، والتأكد من صحتها، موضحة أن المجلس يواصل فحص باقي الطلبات، والتأكد من موافتها لكل الضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء، وأن القبول يتم أول بأول وفقا للقواعد المنصوص عليها.

التحويل من الجامعات الروسية والأوكرانية

وأضافت «المصادر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية القبول بمختلف الكليات تتم دون رصد أي مشكلة، وأن هناك تشديدات بتذليل كل العقبات المتوقع أن تواجه الطلاب، موضحة أن عملية التقديم للتحويل من الجامعات الروسية والأوكرانية مستمرة حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل.

الجامعات الخاصة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أن عملية قبول التحويلات الخاصة بالطلاب تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات، مؤكدا الالتزام بالقواعد التي أقرها مجلس الوزارء والإجراءات التنفيذية التي أقرها الأعلى للجامعات.