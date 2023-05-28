انطلاق قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 19» إلى محافظة شمال سيناء

ودع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أعضاء قافلة «جسور الخير 19» الطبية الشاملة التي انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023م متوجهة إلى محافظة شمال سيناء متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهمتهم وتحقيق أهداف القافلة.

قافلة جسور الخير 19.. خدمات طبية شاملة ومتكاملة

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن القافلة ستقدم خدماتها الطبية الشاملة والمتكاملة إلى أهالي محافظة شمال سيناء، وكذلك سيشارك فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة في توزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم، وذلك في إطار حرص جامعة المنصورة على أداء دورها المُجتمعي وبما يُساهم في تحقيق أهداف مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير ونشر الرعاية الصحية في ربوع الجمهورية، واستمراراً لسلسة قوافل جسور الخير الشاملة التي تتبناها جامعة المنصورة منذ عام 2018م.

فعاليات القافلة بمحافظة شمال سيناء حتى أول يونيو

ومن المقرر أن تستمر فعاليات القافلة بمحافظة شمال سيناء حتى يوم الخميس الموافق أول يونيو 2023م، وتأتي القافلة تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع شركة فاركو للأدوية.

وأطلقت جامعة المنصورة العديد من قوافل جسور الخير التي استهدفت المناطق الحديدية في جنوب سيناء وشمال سيناء والوادي الجديد، والبحر الأحمر، والأقصر، وغيرها من المحافظات المصرية.