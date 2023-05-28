إخماد حريق محدود في مطعم بشارع كورنيش النيل بالمنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق مدخنة مطعم بشارع كورنيش مدينة المنيا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة دون إصابات بشرية، أو خسائر مادية.

حريق بمطعم بكورنيش النيل

تلقي اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في مدخنة بمطعم كائن بشارع كورنيش النيل في مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة تبين نشوب الحريق بمدخنة مطعم بشارع كورنيش المدينة بحي شمال، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتمت السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداد خطره إلى باقي المناطق المجاورة.

حريق بشريط السكة الحديد

وقبل قليل أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا حريق بشريط السكة الحديد بالقرب من محطة قطارات مركز مغاغة في شمال محافظة المنيا دون أضرار أو إصابات بشرية، حيث أسفر الحريق عن التهام بعض الحشائش، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة واتخاذ اللازم.