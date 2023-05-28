«استئناف الجيزة» تقضي ببراءة سارة الطباخ في 6 جنح تبديد من «الشرنوبي»

قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم، ببراءة المنتجة سارة الطباخ من التهم المنسوبة إليها في 6 جنح تبديد أقامها الفنان محمد الشرنوبي ضدها.

سارة الطباخ: الحكم نهائي

وأوضحت الطباخ، في بيان لها، أن الحكم الذي صدر اليوم من مستأنف الجيزة نهائي، مؤكدا أن الطرف الثاني عليه تنفيذ كل ما جاء به.

سارة الطباخ: على الشخص الآخر تنفيذ القرار

وكانت المنتجة سارة الطباخ، أعلنت أن جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي مستمرة وصحيحة وسارية وانتقلت جميع التزامات وحقوق العقد إلى الشركة التي تمتلك فيها المنتجة نسبة 90% من حصصها، بينما يمتلك الشرنوبي نسبة 10% منحت له دون مقابل.

وأضافت سارة في بيان، أن المعلومات المذكورة طبقًا لعقد التأسيس وطبقا للحكم النهائي الصادر في الاستئناف المقدم من الشرنوبي والمقيد برقم 2012 لسنة 138 الدائرة 6 استئناف عالي القاهرة مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 24/5/2022، ويترتب عليه أن الشركة الوكيل الحصري لجميع أعمال الفنان محمد الشرنوبي، وهذه الوكالة تشمل جميع أعماله الفنية والنشاطات الفنية والدعائية والإعلامية.