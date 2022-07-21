محامي شيرين عبدالوهاب: سارة الطباخ لم ولن تقدم بلاغات ضد موكلتي

وكلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مكتب ياسر قنطوش للمحامي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الفنان حسام حبيب، زوجها السابق، عقب مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدة، في برنامج «كلمة أخيرة».

وفي السياق ذاته، كانت المنتجة سارة الطباخ، وكلت ياسر قنطوش المستشار القانوني، لمتابعة إجراءاتها القانونية.

ياسر قنطوش يعلق على توكيل سارة الطباخ وشيرين عبدالوهاب

من جانبه، قال ياسر قنطوش لـ«الوطن»، إنّه يستطيع الفصل بين موكليه، وأنّ شيرين عبدالوهاب وكلته في الأمور الخاصة بالفنان حسام حبيب، وهذا لا يتعارض مع عمله مع المنتجة سارة الطباخ: «شيرين وسارة لهم محامين تانيين غيري».

سوء تفاهم

وعن سؤاله باحتمالية تقديم سارة الطباخ، بلاغات ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد ذكر الأخيرة لها خلال مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي، قال ياسر قنطوش: «لم يحدث إطلاقا، وسارة الطباخ عمرها ما تطلب حاجة زي دي مني، لأنّ الموضوع كان سوء تفاهم صغير وخلص خلاص، ولا يوجد بلاغ من أي من الطرفين ضد الآخر».