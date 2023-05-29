«الإفتاء» تكشف مناسك الحج بالترتيب.. من الإحرام حتى طواف الوداع

قدمت دار الإفتاء المصرية، شرحًا مفصلًا لـ مناسك الحج بالترتيب بالصور والخطوات الصحيحة عبر موقعها الرسمي وقناتها على موقع يوتيوب، في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين المسلمين حول العالم، متابعة أداء فريضة الحج لعام 1444 هجريًا.

وتستعرض الوطن في هذا التقرير، مناسك الحج وفقا لشرح الدكتور علي جمعة المفتي السابق:

1- الإحرام

وقد قال الدكتور علي جمعة، عن مناسك الحج، إذا عزم المسلم على الحجِّ فإنَّه يبدأ بالإحرام من الميقات بالنسك الذي يريد أداء الحج عليه، فإذا أراد التمتع فإنَّه ينوي العمرة، ثُمَّ يتحلَّل منها، ثُمَّ يُحْرِم بالحج منْ داخل مكة المكرمة، وإذا أراد القِران فإنَّه ينوي العمرة والحج معًا ولا يتحلَّل إلا بعد نهاية النُسُكَيْنِ جميعًا، وإذا أراد الإفراد فإنَّه يُحْرِم بالحج فقط ثُمَّ بعد الانتهاء منه يخرج للحلّ -وليكن للتنعيم- وينوي العمرة ويأتي بها، وذلك كلّه في أشهر الحج.

2- دخول مكة

وبعد الإحرام الذي يعد أول مناسك الحج تأتي خطوة دخول مكة، إذ أوضح المفتي السابق أنه إذا دخل الحاجُّ مكة بادر إلى المسجد الحرام، ويبدأ نسكه بالطواف والسعي، وهما للمتمتع وللقارن طواف العمرة، وللمفرد طواف القدوم.

3- السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج

يسعى المُتَمَتِّع والقارن لعمرتهما بين الصفا والمروة ضمن مناسك الحج بالترتيب، ويجوز للمُفْرِد والقارن السعي مبكرا بنيّة سعي الحج فيسقط عنهما السعي بعد طواف الحج ويكون ذلك كافيًا للقارن عن سعي عمرته.

4- يوم التروية في مناسك الحج بالتفصيل

وأوضح علي جمعة أنه إذا كان يوم التروية يُحْرِم المتمتع بالحجّ منْ داخل مكة، وَيُسَنُّ للحاج أنْ ينطلق إلى منى، ويُصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا للرباعية فقط بلا جمع، ثُمَّ يُصَلي الفجر يوم عرفة.

5- الذهاب إلى عرفة ركن الحج الأعظم

الوقف بعرفة إذ يعد ركن الحج الأعظم، حيث ينفر إلى عرفة ضُحًى ويقف بها إلى غروب الشمس، ويُصَلّي فيها الظهر والعصر جمعَ تقديم وقصرًا، ويتوجَّه إلى الله تعالى في وقوفه خاشعًا ضارعًا بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والتلبية، وعرفة كلها موقف إلا موطنًا يسمى بَطن عُرَنة.

6- نفرة الحجيج إلى مزدلفة في مناسك الحج

ثُمّ يدفع بعد ذلك الحاج إلى المزدلفة، وتشمل مناسك الحج بالتفصيل أن يصلي الحاج بها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرًا للعشاء ويبيت فيها، ثُمّ يُصَلّي الفجر ويدعو الله عند المشعر الحرام حتى قرب طلوع الشمس، ويُسْتَحَبُّ أنْ يلتقط حصى جمرة العيد فقط منها، ولا جُناح على الحاجِّ أنْ يغادرها بعد منتصف الليل.

7- رمي جمرة العقبة يوم النحر

يكون رمي جمرة العقبة يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى، حيث قال جمعة: «ويشرع في أعمال يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة بسبع حصيات».

8- وبعد رمي جمرة العقبة يقوم الحاج بنحر الهدي للمتمتع وللقارن.

9- ثم يأتي دور الحلق أو التقصير ضمن مناسك الحج بالتفصيل.

10- وبعد ذلك يؤيد الحاج وطواف الإفاضة.

11- وبعد طواف الإفاضة سعي الحج للمتمتع وللقارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف العمرة أو القدوم بنية سعي الحج.

12- مرحلة التحلل من الإحرام، حيث ذكر الدكتور علي جمعة أنه يتحلَّل الحاجّ تحللًا أصغر تحلّ به محظورات الإحرام إلا جماع النساء بفعل عملين من ثلاثة: الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة، وطواف الحج؛ فإن أدَّى الثلاث تحلَّل تحللًا أكبر تحلّ به كلّ محظورات الإحرام حتى جماع النساء.

13- المبيت بمنى ورمي الجمرات.

14- رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق.

15- طواف الوداع.