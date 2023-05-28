انتشال جثة غريق بأحد شواطئ سفاجا

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة سفاجا بالبحر الأحمر على جثة رجل بالعقد السادس من العمر غريق بأحد شواطيء المدينة، وجرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سفاجا المركزي، وعمل محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة رجل بسفاجا

تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة سفاجا بلاغا بالعثور على جثة لرجل على أحد شواطئ سفاجا، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سفاجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

تحقيقات في حادث سفاجا

وكشف مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحريات الأولية العثور على شعبان أبو المعاطي يبلغ من العمر 55 سنة بأحد شواطئ سفاجا وجار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وهل يوجد شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

كانت تعرضت مدينة سفاجا اليوم الأحد لكسر في خط مياه الشرب الرئيسي المغذي المدينة خط قنا سفاجا و أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عن تغيير مواعيد ضخ المياه بمدينة سفاجا.