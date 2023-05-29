رابط التقديم لرياض الأطفال بالإسكندرية.. إليك خطوات التسجيل

يبدأ التقديم لرياض الأطفال بالإسكندرية مع أول شهر يونيو المقبل وحتى نهاية الشهر ذاته وذلك عبر رابط إلكتروني يتم فتحه خلال تلك المدة لتتم عمليات التسجيل وما يتبعها من ظهور نتيجة التنسيق من أجل بدء عمليات التقديم في المدارس الرسمي لغات والرسمي لغات مميز.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط التقديم لرياض الأطفال بالإسكندرية وخطوات التسجيل بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن بدء التقدم لرياض الأطفال في مدارس «رسمي لغات، رسمي لغات مميز» للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

رابط التقديم لرياض الأطفال بالإسكندرية

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية رابط التقديم لرياض الأطفال بالإسكندرية ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها وذلك على الرابط التالي www.kg-alex.com بالإضافة إلى تخصيص رابط آخر www.alex-edu.com في حال حدوث ضغط على الرابط السابق من أجل تسهيل عمليات التقديم، على أن يتم توفير طلب الالتحاق وأسماء المدارس عبر ملف pdf على الموقع فور فتح التقديم.

خطوات التقديم لرياض الأطفال بالإسكندرية

وتتم خطوات التقديم لرياض الأطفال بالإسكندرية بمجرد فتح التسجيل وذلك بإتباع التالي:

- اضغط على خدمات ولي الأمر.

- اختر إنشاء مستخدم لولي الأمر.

- سجل الدخول أو أنشئ حساب جديد.

- أدخل البيانات المطلوبة.

- تسجيل كلمة المرور.

- اضغط على الدخول.

- إدخل الرقم القومي وكلمة المرور.

- اختر نوعية المدرسة للتسجيل.

- اضغط على بدء التسجيل.

- سجل بيانات الطفل والأب والأم، والعنوان بالتفصيل.

- سجل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة، مع العلم أن الأولوية للمدارس القريبة من محل الإقامة.

- اضغط حفظ البيانات.