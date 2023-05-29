عاجل.. السكة الحديد تزف بشرى سارة لركاب الوجه القبلي.. تشغيل خدمات جديدة

تبدأ هيئة السكك الحديدية، اليوم الاثنين، تشغيل خدمات جديدة لركاب الوجه القبلي، في إطار الاهتمام بتوفير خدمات على أعلى مستوى لجمهور الركاب، والاستمرار في تطوير المنظومة، مؤكدة أن الخدمات تشمل زيادة تركيب عربات مكيفة بنوعيها الأولى والثانية.

زيادة تركيب قطار 990 مكيف

وأضافت الهيئة في تقرير، أنه يتم زيادة تركيب قطار 990 مكيف «القاهرة - سوهاج» ليتكون من 3 عربات أولى مكيفة وعربة ثانية مكيفة بوفيه و7 عربات ثانية مكيفة، كما يتم زيادة تركيب قطار 986 مكيف «القاهرة - الأقصر» ليتكون من 4 عربات أولى مكيفة وعربة ثانية مكيفة بوفيه و7 عربات ثانية مكيفة.

وفي سياق منفصل، قررت هيئة السكة الحديد، إيقاف تشغيل قطارى 3500 / 3501 ثالثة مكيفة «المنيا - سوهاج» والعكس بشكل مؤقت والبديل قطارى 3006/3007، لافته إلى أنه يتم صيانة القطارات بصفة مستمرة للتأكد من تطبيق كافة معايير السلامة والأمان قبل انطلاق الرحلات.

تعليمات مهمة للركاب

وشدد هيئة السكة الحديد على جمهور الركاب، بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات استقلال القطارات كعدم التدخين وعدم استقلال القطار بدون شراء التذكرة لعدم التعرض لغرامات فورية، لافته إلى الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.