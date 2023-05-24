السكة الحديد تعلن جدول تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح (صور)

أعلنت هيئة السكك الحديدية، بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس فى إطار إستعدادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

مواعيد قطارات خط «القاهرة - مرسى مطروح»

وحددت الهيئة في تقرير لها، مواعيد قطارات خط «القاهرة - مرسى مطروح»، كالآتي:

- اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة «القاهرة / مرسى مطروح»، على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً، ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً.

- تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة «القاهرة / مرسى مطروح» على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساء ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً.

- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح / القاهرة» على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساء، ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً، بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يومياً طبقاً للجدول المرفق .

- اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح / القاهرة» على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 14:20 ظهراً، ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساء، بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يوميا.

- اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار نوم 773 / 772 «القاهرة / مرسى مطروح» أيام السبت والاثنين والأربعاء بتركيب 8 عربات نوم، و مكيف إسباني أيام الأحد والثلاثاء والخميس بتركيب 9 عربات مكيفة، على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساء، ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً.

- اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 775 / 774 «مرسى مطروح / القاهرة» أيام والأحد والثلاثاء والخميس بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف إسباني أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، بتركيب 9 عربات مكيفة، على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساء، ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.