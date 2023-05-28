السكة الحديد تحدد محطات قطار 990 مكيف «القاهرة – سوهاج» والمواعيد

حددت هيئة السكة الحديد، محطات وقوف قطار 990 مكيف «القاهرة- سوهاج»، موضحة أنه من المقرر أن يقف بمحطة العياط وببا والفشن، اعتبارا من الأربعاء المقبل، مؤكدة أن القطارات يتم صيانتها جيدا قبل خروجها من الورش.

محطات وقوف قطار 990 مكيف «القاهرة- سوهاج»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، محطات وقوف قطار 990 مكيف «القاهرة- سوهاج»، في إطار دورها الخدمي والمواعيد بالتفصيل:

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:00.

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 16:25 ويتحرك الساعة 16:25.

- يصل إلى محطة العياط الساعة 17:00 ويتحرك منها الساعة 17:01.

- يصل إلى محطة الواسطى الساعة 17:26 ويتحرك منها الساعة 17:27.

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 17:49 ويتحرك منها الساعة 17:51.

-يصل إلى محطة ببا الساعة 18:12 ويتحرك منها الساعة 18:13.

- يصل إلى محطة الفشن الساعة 18:27 ويتحرك منها الساعة 18:28.

- يصل إلى محطة مغاغة الساعة 18:43 ويتحرك منها الساعة 18:44.

- يصل إلى محطة بنى مزار الساعة 18:57 ويتحرك منها الساعة 18:44.

- يصل إلى محطة مطاي الساعة 19:09 ويتحرك منها الساعة 19:10.

- يصل إلى محطة سمالوط الساعة 19:22 ويتحرك منها الساعة 19:23.

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 19:50 ويتحرك منها الساعة 19:55.

- يصل إلى محطة ملوي الساهة 20:30 ويتحرك منها الساعة 20:31.

- يصل إلى محطة ديروط الساعة 20:51 ويتحرك منها الساتعة 20:52.

- يصل إلى محطة القوصية الساعة 21:04 ويتحرك منها الساعة 20:52.

- يصل إلى محطة منفلوط الساعة 21:22 ويترحك منها الساعة 21:23.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 21:55 ويتحرك منها الساعة 22:05.

- يصل إلى محطة أبوتيج الساعة 22:24 ويتحرك منها الساعة 22:25.

- يصل إلى محطة صدفا الساعة 22:35 ويتحرك منها 22:35.

- يصل إلى محطة طما الساعة 22:35 ويتحرك الساعة 22:36.

- يصل إلى محطة طهطا الساعة 23:04 ويتحرك الساعة 23:24.

- يصل إلى محطة المراغة الساعة 23:37 ويتحرك الساعة 23:39.