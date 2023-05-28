رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السكة الحديد تحدد محطات قطار 990 مكيف «القاهرة – سوهاج» والمواعيد

كتب:

كريم روماني
04:19 م | الأحد 28 مايو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

حددت هيئة السكة الحديد، محطات وقوف قطار 990 مكيف «القاهرة- سوهاج»، موضحة أنه من المقرر أن يقف بمحطة العياط وببا والفشن، اعتبارا من الأربعاء المقبل، مؤكدة أن القطارات يتم صيانتها جيدا قبل خروجها من الورش.

محطات وقوف قطار 990 مكيف «القاهرة- سوهاج»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، محطات وقوف قطار 990 مكيف «القاهرة- سوهاج»، في إطار دورها الخدمي والمواعيد بالتفصيل:

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:00.

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 16:25 ويتحرك الساعة 16:25.

- يصل إلى محطة العياط الساعة 17:00 ويتحرك منها الساعة 17:01.

- يصل إلى محطة الواسطى الساعة 17:26 ويتحرك منها الساعة 17:27.

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 17:49 ويتحرك منها الساعة 17:51.

-يصل إلى محطة ببا الساعة 18:12 ويتحرك منها الساعة 18:13.

- يصل إلى محطة الفشن الساعة 18:27 ويتحرك منها الساعة 18:28.

- يصل إلى محطة مغاغة الساعة 18:43 ويتحرك منها الساعة 18:44.

- يصل إلى محطة بنى مزار الساعة 18:57 ويتحرك منها الساعة 18:44.

- يصل إلى محطة مطاي الساعة 19:09 ويتحرك منها الساعة 19:10.

- يصل إلى محطة سمالوط الساعة 19:22 ويتحرك منها الساعة 19:23.

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 19:50 ويتحرك منها الساعة 19:55.

- يصل إلى محطة ملوي الساهة 20:30 ويتحرك منها الساعة 20:31.

- يصل إلى محطة ديروط الساعة 20:51 ويتحرك منها الساتعة 20:52.

- يصل إلى محطة القوصية الساعة 21:04 ويتحرك منها الساعة 20:52.

- يصل إلى محطة منفلوط الساعة 21:22 ويترحك منها الساعة 21:23.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 21:55 ويتحرك منها الساعة 22:05.

- يصل إلى محطة أبوتيج الساعة 22:24 ويتحرك منها الساعة 22:25.

- يصل إلى محطة صدفا الساعة 22:35 ويتحرك منها 22:35.

- يصل إلى محطة طما الساعة 22:35 ويتحرك الساعة 22:36.

- يصل إلى محطة طهطا الساعة 23:04 ويتحرك الساعة 23:24.

- يصل إلى محطة المراغة الساعة 23:37 ويتحرك الساعة 23:39.

اقرأ المزيد:

السكة الحديد تطبق 3 خدمات جديدة قريبا.. قطارات مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح

«السكة الحديد» تحذر من المعابر غير الشرعية على القضبان وتحدد حركة قطارات الغد

السكة الحديد تعلن جدول تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح (صور)

مصدر بـ«السكة الحديد» يكشف الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى 2023

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالفيوم
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.