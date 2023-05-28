وزير الشباب: أتوقع حصول مصر على 10 ميداليات في أولمبياد باريس

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تفتح يديها لجميع أفراد المنظومة الرياضية وللجنة الشباب، من أجل مواجهة ظاهرة هروب اللاعبين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 24.

وتوقع وزير الشباب والرياضة، أن تحصد مصر 10 ميداليات، في أولمبياد باريس، حيث تحرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لجميع الاتحادات الرياضية، من أجل رفع اسم مصر في كل المحافل، متابعا: «أنا مساند لكل اتحاد ولو في مشاكل سنعمل علي حلها.. كلنا نحرص علي اسم البلد.

البطولات الفردية

وأشار إلى أن مصر حققت انجازات كبيرة في الألعاب الفردية، ولكن مهما نحقق من بطولات في تلك الألعاب، إذا حدث هزيمة في مباراة كرة قدم للمنتخب القومي، يُقال مصر مفيهاش رياضة قائلا: «كرة القدم مزاج عام الشعب المصري».

ولفت إلى أن هروب بعض اللاعبين من المعسكرات، تتعامل معها الوزارة من خلال الإجراءات القانونية، موضحا أن أحد لاعبي الاسكواش الذي هرب للخارج، استطاع أبناء منتخب مصر للاسكواش هزيمته «رايح - جاي»، متسائلا أين متاعبه النفسية رغم تلك الهزائم؟.

ووجه حديثه للنواب وأعضاء الاتحادات: نضع أيدينا في أيديكم للوصول إلى حلول لتلك الظاهرة، لافتا إلى أنه رغم تخفيض موازنة الوزارة، إلا أن ذلك لن يؤثر على دعم المنتخبات القومية في مختلف الألعاب الرياضية، وسيتم تقديم كل الدعم.