بعد قرار فتحها رسميا أول يونيو.. تعرف على أسعار دخول شواطئ مطروح

تتميز شواطئ مطروح بالهدوء والألوان الطبيعية الفيروزية التي تخطف القلوب مما يجذب المصطافين من عشاق مدينة السحر والجمال مرسى مطروح، وبدأ زوار المدينة الساحلية في التوافد على المدينة لقضاء المصيف والاستمتاع بأجمل شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط بعد انتهاء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر، للهروب من الأجواء الحارة خاصة في القاهرة والصعيد.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أصدر قرارا أمس الأحد، بفتح جميع شواطئ مطروح وبدء تشغيلها رسمياً يوم الخميس المقبل أول شهر يونيو 2023، وتابع خلال جوله ميدانية جميع الاستعدادات التي أجراها مجلس مدينة مرسى مطروح لتمشيط الرمال وتنظيفها ورفع كفاءة دورات المياه والأرصفة وكورنيش مدينة مرسى مطروح، ووجهها لرئيس مدينة مرسى مطروح عمرو عبد المجيد بسرعة استكمال باقي الاستعدادات قبل نهاية الأسبوع الجاري من صيانة بعض أعمدة الإنارة، ومراجعة جميع الخدمات على كورنيش مطروح.

شواطئ مطروح المفتوحة مجانا

أسعار دخول شواطئ مطروح منها شواطئ مفتوحة بالمجان وشواطئ أخرى برسوم بسيطة وذلك حسب رئيس مدينة مرسى مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، والشواطئ المجانية هي شواطئ الأبيض العام، وزمردة الأبيض، والشواطئ المفتوحة علي الكورنيش الجديد بطول 9 كيلو مترات من حمام كليوباترا، وحتى نهاية القصر، وشاطئ كليوباترا، والليدو والعوام والباسنت وروميل والنخيل 1 والنخيل 2، ومينا حشيش والرميلة وعلم الروم.

أسعار شواطئ مرسى مطروح

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن الشواطئ المقرر دخولها برسوم هي شاطئ روميل برسوم دخول 5 جنيهات، وشاطئ عجيبة برسوم 5 جنيهات.