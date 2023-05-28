ضبط تشكيل عصابي تخصص بالاتجار بالمواد المخدرة في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز الفتح، من ضبط تشكيلا عصابيا مكون من 4 عاطلين بقرية عرب الكلابات تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 2 كيلو و600 جرام حشيش و3 قطع سلاح.

ضبط تشكيل عصابي

كان اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لإدارة البحث بقيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة بقرية عرب الكلابات.

وبتشكيل فريق أمني وجمع التحريات اللازمة تم شن حملة أمنية مكبرة مدعومين بقوات الأمن المركزي، بمشاركة العقيد أحمد مخلوف، رئيس فرع الشرق والرائدين هشام النمر وأحمد مفتاح، تم ضبط التشكيل العصابي المسلح للاتجار بالمواد المخدرة بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح.

4 أفراد من أسرة واحدة

حيث جرى ضبط كل من «عدلي.ع» 58 عاما، عاطل، زعيم التشكيل، ويعاونه كلا من نجليه شحاتة، 28 عاطل، ومراد، 18 عاما، عاطل، وحفيده «أحمد.ش» 17سنة عاطل، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو و600جرام ومبلغ 2000 جنيه وطبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام +5 طلقات) بندقية رصاصي مثبت بها خزينة بها 6 طلقات وفرد روسي و54 طلقة ومطواة قرن غزال و4 هاتف محمول وميزان حساس وعدد 2 دراجه بدون لوحات.

تم التحفظ على المضبوطات والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيقات.