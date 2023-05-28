برلماني: أغلبية جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني تبحث عن مسار دعم طبيعي للأحزاب

قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ أغلبية جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني تبحث عن مسار دعم طبيعي للأحزاب بعيدا عن الدولة حتى تضمن الأحزاب استقلال قرارها وأنشطتها.

وأضاف «الشرقاوي»، خلال حواره على قناة «اكسترا لايف»، أنّ العديد من المتحدثين تناولوا الحرية المسؤولة، وأن تكون هناك حرية حزبية مسؤولة، بحيث تنبع هذه المسؤولية من الأحزاب وأعضائها وليس وجود كيانات تراقب هذه الأحزاب مراقبة غير مطلوبة.

طرح فكرة مفوضية تحل محل لجنة شؤون الأحزاب

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «جرى طرح فكرة مفوضية للأحزاب تحل محل لجنة شؤون الأحزاب تكون لها صلاحيات في حماية الأحزاب ومتابعتها إداريا، اتفق واختلف حولها المتحدثون».

جلسة ثرية بأفكارها

وأكد أن الجلسة الثانية للمحور السياسي في الحوار الوطني كانت ثرية بأفكارها وساخنة في بعض الموضوعات، لكنها تبقى جلسة إيجابية حيث شهدت تداول أفكار كثيرة يمكن الاستفادة منها للخروج بمخرجات تُصاغ جيدا وتكون مؤثرة في نقل الأحزاب نقلة نوعية.