فوز وحيد فودة والنائب أحمد الشرقاوي في دائرة المنصورة بالدقهلية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات الدائرة الأولي ببندر المنصورة نتيجة الحصر العددي، التي تظهر فوز النائب أحمد الشرقاوي ووحيد فودة، مرشحا مستقبل وطن، بأكبر عدد من الأصوات في الدائرة.

وحصل وحيد رمضان فودة، مرشح حزب مستقبل وطن، علي 35 ألف و 241 صوتا، والنائب أحمد سلام الشرقاوي على 27 ألفا و735 صوتا.

بينما حصل نبيل الدسوقي إبراهيم أبو وردة، على 27 ألفا و210 صوتا، ومحمد محمد السيد البسيوني، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 23 ألفا و362 صوتا.

وبلغ عدد اللجان الفرعية بالدائرة 125 لجنة فرعية، وعدد المقيدين بها 437 ألفا و615 ناخبا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 59 ألفا و117 صوتا، والأصوات الصحيحة 56 ألفا و774 صوتا، وإجمالي الباطلة 2343 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح على المقاعد الفردية، تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة.

وتنافس 42 مرشحا على 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة، وعددهم 10، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة، التي أجريت يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وهي "مستقبل وطن، الذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة".

وأشرف على الانتخابات 1540 قاضيا، داخل 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة، وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية، وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية، الذين يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و352 ألفا 87 ناخبا.