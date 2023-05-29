جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للتعليم المهني بسوهاج دور ثان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للتعليم المهني للدور الثاني بالفصل الدراسي الثاني، للبنين والبنات للفترتين الصباحية والمسائية إذ تبدأ الفترة الصباحية التاسعة صباحا المسائية من الساعة 12 ظهرا، كما أعلنت الضوابط الخاصة بالطلاب والمشاركين بالامتحانات التي تستمر 5 أيام، من رؤساء اللجان والمراقبين والعاملين بالإدارات التعليمية.

ويضم الجدول المعلن لامتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني للدور الثاني المواد الفرعية والمواد الرئيسية والمدة الزمنية لامتحان كل منها وموعدها.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للدور الثاني

وتستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي، للدور الثاني وفقًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، كالتالي:

يوم السبت الموافق 15 يوليو، عقد امتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف، وعقد امتحان مادة التربية الفنية خلال ساعة ونصف.

- يوم الأحد الموافق 16 يوليو، سيتم عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين، و مادة الخط العربي خلال ساعة.

- يوم الاثنين الموافق 17 يوليو، سيتم امتحان مادة العلوم خلال ساعة ونصف، و مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو، عقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو، عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية خلال ساعة ونصف

ضوابط الامتحانات بسوهاج

ووضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عدة ضوابط لامتحانات الصف الثاني الإعدادي للتعليم المهني للدور الثاني، وهي كالتالي:

- إجراء الامتحانات بلجان مؤمنة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للامتحانات.

_توجيه الطلاب لعدم الغياب.

_توضيح أهمية التعليم والامتحانات وهطورة التسرب من التعليم.

_مراعاة طلاب الدمج وفقا لقرارات الوزارة.