جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني بسوهاج.. تستمر 7 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للدور الثاني بالفصل الدراسي الثاني، للمدارس العامة والرسمية اللغات والمدارس الرياضية والعسكرية، كما أعلنت الضوابط الخاصة بالطلاب والمشاركين بالامتحانات التي تستمر 7 أيام، من رؤساء اللجان والمراقبين والعاملين بالإدارات التعليمية، إذ يضم الجدول المواد الفرعية والمواد الرئيسية والمدة الزمنية لامتحان كل منها بالفترتين الصباحية والمسائية.

وتبدأ الفترة الصباحية في الساعة 9 صباحًا، بينما تبدأ الفترة المسائية بامتحانات الصف الأول الثانوي للدور الثاني في تمام الساعة 12 مساءً بالمدارس ذات الفترتين بمحافظة سوهاج.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للدور الثاني

وتستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، وفقًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، كالتالي:

- السبت 15 يوليو: امتحان مادة اللغة العربية خلال ثلاث ساعات، ومادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

- الأحد 16 يوليو: امتحان مادة الرياضيات خلال 3 ساعات، وامتحان مادة الحاسب الألى خلال ساعة واحدة.

- الاثنين 17 يوليو: امتحان مادة الكيمياء خلال ساعة ونصف، وامتحان مادة التربية الوطنية خلال ساعة ونصف، وامتحان مادة الجغرافيا خلال ساعة ونصف أيضًا.

- الثلاثاء 18 يوليو: امتحان مادة الأحياء خلال ساعة ونصف، وامتحان مادة التاريخ خلال ساعة ونصف ومادة، ثم التكنولوجيا سواء للزراعي أو الصناعي أو الاقتصاد المنزلي خلال ساعة واحدة.

- السبت 22 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية خلال ساعة ونصف، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق خلال ساعة ونصف، وامتحان التربية العسكرية للمدارس العسكرية والتربية الرياضية للمدارس الرياضية خلال ساعة واحدة .

- الاثنين 24 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى خلال ساعتين ونصف.

- الثلاثاء 25 يوليو: امتحان مادة الفيزياء خلال ساعة ونصف.

ضوابط الامتحانات بسوهاج

ووضعت المديرية، عدة ضوابط لامتحانات الصف الأول الثانوي للدور الثاني، وهي كالتالي:

- إجراء الامتحانات بلجان مؤمنة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للامتحانات.

- إعداد نموذجي امتحانات لكل مادة بواسطة موجهين المادة، أحدهما على منهج الفصل الدراسى الثاني فقط للطلاب الذين لهم دورًا ثانيًا عقب رسوبهم بامتحانات الدور الأول، والآخر على منهج العام الدراسى كاملًا للطلاب المتخلفين عن الحضور بامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للصف الأول الثانوي.