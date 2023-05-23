جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي المهني بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للدور الثاني بالفصل الدراسي الثاني للإعدادي المهني، ممن لم يجتازوا الدور الأول أو تغيبوا عنه، كما أعلنت الضوابط الخاصة بالطلاب والمشاركين بالامتحانات التي تستمر 5 أيام، من رؤساء اللجان والمراقبين.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وتنشر «الوطن» لمتابعيها جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى المهنى فى إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها وفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج كالتالي:

- يوم السبت الموافق 15 يوليو، سيتم عقد امتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف، وعقد مادة التربية الفنية خلال ساعة ونصف.

- يوم الأحد الموافق 16 يوليو، سيتم عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين، وعقد امتحان مادة الخط العربي خلال ساعة.

- يوم الاثنين الموافق 17 يوليو، سيتم عقد امتحان مادة العلوم خلال ساعة ونصف، وعقد امتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو، سيتم عقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو، سيتم عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية خلال ساعة ونصف.

ضوابط الامتحانات بسوهاج

ووضعت المديرية عدة ضوابط لامتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني للدور الثاني، وهي كالتالي:

تهيب المدارس بجميع الطلاب المشاركين في الدور الثاني من الامتحانات النهائية بأهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحذرهم من خطورة التغيب عن الامتحانات.

يتم نشر جدول الامتحانات بموضع واضح في المدرسة قبل موعده بفترة كافية، وسيتم توجيهه مباشرة للطلاب المستهدفين به عبر القنوات المختلفة.

يرجى من الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالصحة والسلامة وفقاً لتوجيهات مديرية الصحة بمحافظة سوهاج.

يتم إجراء الامتحانات العملية والشفوية قبل موعد الامتحان النظري وفقاً لتعليمات كل إدارة تعليمية، ويجب على الطلاب الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة.

يتم تطبيق قرارات الوزارة الخاصة بطلاب الدمج، ويجب على الطلاب المستحقين الالتزام بالأنشطة والامتحانات المقررة.