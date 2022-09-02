دوى حوالي 5 انفجارات قوية في «ميليتوبول» الأوكرانية

دوت حوالي 5 انفجارات قوية دوت في مدينة ميليتوبول بجنوب مقاطعة زابوروجيا الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

من جانبها، أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى بدء الدفاعات الجوية في المدينة بالعمل.

كييف: حوالي 100000 طفل قد يظلون في أراضي واقعة تحت سيطرة «موسكو»

وقالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس أناتوليفيج شميكال، عبر القنوات التلفزيونية الأوكرانية، إن حوالي 100000 إلى 120000 طفل أوكراني، قد يظلون في الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، طلب حاكم منطقة «كالينينجراد» الروسية، أنطون أليخانوف، من رئيس فلاديمير بوتين، إصدار تعليماته بإحالة العبارات الشاغرة من مناطق روسيا للعمل على خط المنطقة، مشيرا خلال خلال اجتماع عمل مع رئيس البلاد، إلى طوابير قد تشكلت على السفن الحالية بانتظار الشحن وزيادة الضغط نتيجة قيود مفروضة على النقل البري للبضائع عبر ليتوانيا.

وشدد بوتين، أمس الخميس، على أهمية تدريس التاريخ من وجهة نظر «الكرملين» الروسي، وقال خلال لقاء تلاميذ مدارس تم اختيارهم من أنحاء روسيا في فصل دراسي في كالينينجراد، إن الكثير من الأطفال في شرقي أوكرانيا لا يعرفون أن أوكرانيا وروسيا كانتا في وقت من الأوقات جزءا من دولة واحدة، مضيفا أن تصحيح هذه الرواية أمر بالغ الأهمية.

بوتين: كنت مضطرا لإرسال قوات للدفاع عن الناطقين بالروسية في شرقي أوكرانيا

وأكد بوتين، أنه كان مضطرا لإرسال قوات للدفاع عن الناطقين باللغة الروسية في شرقي أوكرانيا، ووصف الرئيس الروسي، موجة الاحتجاج التي أرغمت فيكتور فيدورفيتش يانوكوفيتش، رئيس أوكرانيا، الذي كان مواليا لروسيا، على التنحي عن منصبه في 2014 بأنها انقلاب.

وتوفى رافيل ماجانوف،«67 عاما»، رئيس مجلس إدارة شركة «لوك أويل» الروسية، أكبر شركة نفط خاصة، الداعية في وقت سابق، إلى إنهاء الحرب، وأشارت «لوك أويل» في بيان، إلى أن ماجانوف توفى بعد مرض عضال، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، فيما قالت وكالات أنباء روسية، نقلا عن مصادر قولها، إنه سقط من نافذة الطابق السادس للمستشفى المركزي للمدينة في غربي موسكو فيما قد يكون انتحارا.

من جانبه، بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف، الذي يزور واشنطن حالياً، المصالح الأمنية المشتركة في أوروبا وشمال المحيط الأطلسي، كما ناقش الوزيران، العلاقات الدفاعية الثنائية بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».