دوى انفجارات في منطقة خميلنيتسكي الأوكرانية

دوت انفجارات في منطقة خميلنيتسكي بأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، دون أن تذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات الأوكرانية، أصدرت في وقت سابق من اليوم السبت، تحذيرا من غارة جوية في عدد من المناطق في غرب البلاد، بينها: «ريفني، جيتومير، خميلنيتسكي، تشرنيفتسي، ترنوبل».

كما أعلنت السلطات في وقت سابق، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة الأوكرانية «كييف».

من جانبها، تمكنت وحدات مجموعة «قوات دنيبر» الروسية، اليوم السبت، من تدمير مواقع المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون، بما فيها مدفع هاوتزر «إم777» أمريكية الصنع، وقذيفتي هاون «دي-30».

روسيا تعلن تحييد 3 طائرات استطلاع مسيرة

وقال رئيس المركز الصحفي لـ«قوات تجمع دنيبر» الروسية، ألكسي روليف، في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى تحييد 3 طائرات استطلاع مسيرة في مناطق بلدات زيلينوفكا وكرينكي وجولايا بريستان.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس «واشنطن»، خيارات مختلفة لإعادة مواطنيها المسجونين في روسيا، بتهمة التجسس، الجندي السابق في البحرية بول ويلان وإيفان جيرشكوفيتش إلى وطنهما

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريحات تعليقا على إمكانية إدراج الروس المدانين في دول أخرى في القائمة للتبادل مع «موسكو»: «لا نريد الدخول في مفاوضات في العلن».