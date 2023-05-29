عاجل.. دوي انفجارات في عدة مناطق أوكرانية

دوت انفجارات، فجر اليوم الاثنين، في عدة مناطق أوكرانية من بينها: «كييف، بولتافا، خميلنيتسكي»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

وفي وقت سابق، أشارت قناة «تي إس إن»، عبر «تليجرام»، إلى سماع دوي 9 انفجارات في أوديسا الواقعة على ساحل البحر الأسود، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك، باستخدام 5 قذائف من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.