كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر استطلاع صناعي.. أبلغت اليابان بالموعد

أخطرت كوريا الشمالية، اليابان، بعزم «بيونج يانج» إطلاق أول قمر استطلاع صناعي ما بين 31 مايو الجاري و11 يونيو المقبل، وفقا لما ذكره «خفر السواحل الياباني».

من جانبها، قالت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، إن كوريا الشمالية أبلغت الحكومة اليابانية بخطتها لإنشاء منطقة خطر بحري خلال الفترة المذكورة، وفقا لما ذكره وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«بيونج يانج» تبلغ البحرية الدولية بخطتها لإطلاق القمر

وأبلغت السلطات في «بيونج يانج»، المنظمة البحرية الدولية، المعروفة اختصارا باسم «آي إم أو»، بخطتها لإطلاق القمر الصناعي، وفقا لما ذكرته إذاعة «إن أتش كيه» اليابانية.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، قال في وقت سابق، إن الإطلاق المحتمل لأول قمر صناعي استطلاع في تاريخ كوريا الشمالية، سيكون انتهاكا للقرارات الحالية لمجلس الأمن الدولي وسينظر إليه على أنه استفزاز يشكل تهديدا لأمن «طوكيو»، مشيرا إلى نشر مجمعات باتريوت «باك 3» في جزر: «يوناجوني، إيشيجاكي، مياكو» النائية، في بداية شهر مايو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تحذير كوري جنوبي لـ«بيونج يانج» من الإطلاق

وفي 23 مايو الجاري، قال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، «جو تيه يونج»، إن لسلطات في الشمال، قد تطلق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في المستقبل القريب، محذرا في مقابلة من أن «بيونج يانج» ستواجه عقوبات أشد إذا مضت قدما.