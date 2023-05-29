رقم قياسي لسكان قرية بإسبانيا.. صوتوا بالانتخابات في أقل من 30 ثانية (فيديو)

في خضم المنافسات والصراعات بين المرشحين في الانتخابات المحلية التي شهدتها إسبانيا، أمس الأحد، دخلت إحدى قرى البلاد، التاريخ، والسبب الانتهاء من عملية الاقتراع في أقل من 30 ثانية فقط.

وشهدت الانتخابات المحلية التي شهدتها إسبانيا في وقت سابق، حادثة ظريفة، وتمثلت في التصويت في إحدى القرى بمقاطعة لاريوخا شمال البلاد، وحطم سكان قرية فيارويا كاملة، وعددهم 7 أشخاص، رقمهم القياسي السابق وهو 32 ثانية.

وبدأ التصويت في الساعة في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي «10:00 صباحا بتوقيت القاهرة». وبعد مرور 29 ثانية و52 جزء من المئة فقط، من فتح مراكز الاقتراع أصبحت قرية فيارويا الصغيرة الواقعة في منتصف الطريق تقريبًا بين بلباو وسرقسطة أول مركز انتخابي ينهي تصويته في إسبانيا.

El municipio riojano de Villarroya vota en 29 segundos y supera su récord de 2019



https://t.co/rfrPjtkwcq pic.twitter.com/uQJ2MpLcbL — La Vanguardia (@LaVanguardia) May 28, 2023

وكان سكان فيارويا، ينافسون قرية إيلان دي فاكاس في كاستيا لا مانتشا المجاورة التي تواجد فيها 3 ناخبين مسجلين فحسب، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

رئيس بلدية فيارويا: سكان القرية مدربون

من جانبه، قال رئيس البلدية المنتهية ولايته، سالفادور بيريز، الذي يتولى المنصب منذ 1973، إن سكان قرية فيارويا مدربون بشكل جيد، وكانوا مستعدين للتصويت بمجرد افتتاح مكتب الاقتراع، مضيفا إنه لا يعرف ما إذا كنت سيحصل على الأصوات السبعة كلها، مضيفا لوسائل إعلام محلية، إن من من المرجح الحصول عليها كاملة.

وشملت الانتخابات التي شهدتها إسبانيا، أمس الأحد، كل البلديات البالغ عددها 8 آلاف و131 بلدية «35.5 مليون ناخب»، والحكومات المحلية في 12 من أصل 17 منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي «حوالى 18.3 مليون ناخب».

زعيم «الحزب الشعبي»: إسبانيا بدات دورة سياسية جديدة

وفي وقت لاحق، قال زعيم المعارضة ألبرتو نونييث فايخو، فجر اليوم الاثنين، إن بلاده دخلت حقبة سياسية جديدة.وجاءت تصريحات فايخو، بعد تحقيق حزبه الحزب الشعبي الشعبي اليميني مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية والإقليمية الرئيسية.

وأضاف فايخو، في خطاب نصر عقب الانتخابات، إن إسبانيا بدأت دورة سياسية جديدة، موضحا أنه انتصار لنهج آخر في السياسة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.