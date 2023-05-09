أمين عام الأمم المتحدة يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا أوضاع الشرق الأوسط

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد، الأزمة الأوكرانية والأوضاع في الشرق الأوسط وأفغانستان.

جهود الأمم المتحدة بتوسيع مباردة البحر الأسود

وذكر بيان نشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أطلع سانشيز على جهود الأمم المتحدة المستمرة لتوسيع مبادرة البحر الأسود وتوسيعها وتحسينها، وكذلك إزالة العوائق المتبقية أمام صادرات المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية.

وناقش جوتيريش وسانشيز التحديات الحالية التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واطلع الأمين العام رئيس الحكومة الإسبانية على مبادرات الأمم المتحدة المتعلقة بإصلاحات الهيكل المالي الدولي، وأعرب عن تقديره لدعم إسبانيا النشط للأمم المتحدة والتعددية.