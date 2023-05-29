اليابان تعلن حالة الطوارئ بعد إعلان كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي عسكري 

أمر وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، قوات الدفاع الذاتي بإسقاط صاروخ كوري شمالي، الذي تصفه بيونج يانج بأنه قمر استطلاع لأغراض عسكرية، إذا كان يشكل تهديدا لأراضي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

الدفاع اليابانية: بلادنا في حالة طوارئ

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية، أن بلادها في حالة طوارئ لمنع إلحاق أضرار بأرواح وممتلكات المواطنين، مضيفة أنه إذا تأكد سقوط صاروخ على أراضيها، ستتخذ إجراءات ضد الصاروخ الباليستي لتدميره.

وفي وقت سابق، أعلنت «طوكيو»، أن السلطات في عاصمة الشمال «بيونج يانج»، أخطرتها بعزم كوريا الشمالية، إطلاق أول قمر استطلاع صناعي عسكري للتجسس، ما بين 31 مايو الجاري و11 يونيو المقبل، كما أخطرتها بخطتها لإنشاء منطقة خطر بحري خلال نفس الفترة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تفقد زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، لجنة مسئولة عن التحضير لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجوبية.

وفي «طوكيو»، أعرب مسؤولون يابانيون، عن اعتقادهم أن عملية الإطلاق تتعلق بصاروخ باليستي، وأشار مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عبر «تويتر»، إلى صاروخ بالستي تصفه كوريا الشمالية بأنه قمر صناعي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

توقعات بسقوط الصاروخ بالقرب من البحر الأصفر

وكانت كوريا الشمالية، توقعت سقوط الصاروخ في المياه بالقرب من البحر الأصفر وبحر شرق الصين وشرق جزيرة لوزون في الفيليبين.

من جانبه، طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من المسؤولين جمع المعلومات والبقاء يقظين والتنسيق بشكل وثيق مع الحلفاء بما فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.