عاجل.. هبوط طائرة فرنسية اضطراريا في مطار ياباني

هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، على متنها 324 راكبًا وطاقمًا، اضطرارياً في «مطار كانساي» الياباني بسبب مشكلات في رادار الطقس، وعداد السرعة، وفقًا لما ذكرته قناة فوجي اليابانية.

وأقلعت الطائرة الفرنسية، في رحلتها رقم 291 من «مطار كانساي»، متوجهة إلى «باريس»، في الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، «05:15 صباحا بتوقيت القاهرة»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وبعد نصف ساعة من الإقلاع، وعلى ارتفاع 10 آلاف متر فوق المحيط الهادي بالقرب من محافظة مياجي ظهر تنبيه بشأن مشكلات في رادار الطقس وعداد السرعة، ما اضطر قائد الطائرة إلى العودة مرة أخرى إلى المطار الياباني.

أفادت الخدمة الإخبارية لقناة فوجى التليفزيونية، أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية هبطت اضطراريا في مطار كانساي باليابان، إذ كانت قد انتقلت من قبل إلى باريس.