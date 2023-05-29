الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال.. يبدأ خلال 48 ساعة

أقل من 48 ساعة، وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقديم الإلكتروني في صفوف رياض الأطفال على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم التقديم من خلال رابط إلكتروني سبق وحددته وزارة التربية والتعليم بجميع المدارس الحكومية والرسمية المتميزة والرسمية للغات للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

ومن المقرر ان يبدأ التقديم لـ رياض الأطفال الخميس المقبل الموافق 1 يونيو 2023، ويستمر لمدة شهر من خلال الموقع الاليكتروني لوزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال

- شهادة ميلاد الرقم القومي للطفل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.

- 6 صور حديثة للطفل.

- إيصال لأحد المرافق (كهرباء ومياه وغاز) لتحديد محل إقامة للطفل.

- ملف ورقي للمدرسة المرشح لها الطفل.

- استمارة التقديم الإلكترونية على أن تكون مطبوعة.

شروط التقديم في رياض الأطفال

- ألا يقل سن الطفل عند التقديم عن 4 سنوات.

- أن يتم التقديم في المدرسة التابعة للمربع السكني للطفل.

طرق التقديم الإليكتروني فى رياض الأطفال

- الدخول على الرابط الإلكتروني الذى خصصتة وزارة التربية والتعليم للتقديم هنا.

- إنشاء مستخدم لولي الأمر وتسجيل البيانات المطلوبة.

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

- اختيار نوعية المدرسة للتسجيل سواء كانت رسمية أو رسمية لغات.

- الضغط على بدء التسجيل.

- حفظ البيانات لإتمام عملية التسجيل للتقديم برياض الأطفال 2023- 2024 إلكترونيا.