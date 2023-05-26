شروط وخطوات الالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في بني سويف

كشف الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، شروط وخطوات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المحافظة، إذ تقرر بدء التسجيل الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية «عربي - لغات»، وكذلك الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية «عربي - لغات» من خلال التطبيق الإلكتروني للتقديم على بوابة مركز المعلومات بالوزارة، وذلك ابتداء من الأول من شهر يونيو المقبل وحتى نهايته.

شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في بني سويف

وقال وكيل تعليم بني سويف في تصريحات لـ«الوطن»، إن آليات وإجراءات التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي تتمثل في الآتي:

1ـ لا يقل سن المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات.

2ـ لا يقل السن للصف الأول الابتدائي عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات.

رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في بني سويف

وأكد وكيل تعليم بني سويف عن إتاحة وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل للتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في بني سويف إلكترونيًا من خلال الرابط اضغط هـنـا.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة التسجيل يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وعقب الإعلان، يتوجه ولي الأمر للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة، بعد الانتهاء من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.

خطوات التقديم بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية 2023-2024

1- يتم الدخول على موقع التقديم للالتحاق بمرحلتي رباض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

2- اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة الإلكترونية، وتسجيل البيانات المطلوبة.

3- تسجيل الدخول، وإدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

4- اختيار نوعية المدرسة للتسجيل رسمية أو رسمية لغات، والضغط على بدء التسجيل.

5- تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.

6- تسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن.

7- حفظ البيانات لإتمام عملية التسجيل للتقديم برياض الأطفال 2023- 2024 إلكترونيا.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في بني سويف

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف الأوراق التي يتم تقديمها ضمن ملف الطالب في المدرسة التي يتم الالتحاق بها عقب التقديم إلكترونيا وهي:

1- شهادة ميلاد الطالب حديثة، 2 نسخة.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

3ـ تقديم البطاقة الصحية للطالب، والطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

4- عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.

5- وصل مياه أو كهرباء حديث ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.