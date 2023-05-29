أرخص مصيف في جنوب سيناء.. الأسعار لا تتعدى 100 جنيه

ينتظر المئات من الأهالي، انتهاء أعمال امتحانات الشهادات، سواء الإعدادية أو الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة، للبحث عن مصيف يناسب دخل الأسرة، وتتميز محافظة جنوب سيناء، بشواطئ ساحرة يبلغ طولها 600 كيلومتر، وتطل على ساحل خليج السويس والعقبة، وتتمتع بالعديد من الشواطئ بأسعار رخيصة ومناسبة للجميع.

أرخص مصيف في مصر

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، إنّ شواطئ المحافظة مفتوحة للزوار طوال العام، وجرى تخصيص شاطئ عام بكل مدينة، وإقامة منطقة خدمية بجواره لخدمة المصطافين، موضحًا أنّ الشواطئ العامة يمكن دخولها بالمجان في كل المدن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح «فودة»، أنه جرى إنشاء شاليهات في مدينة طور سيناء، لرواد اليوم الواحد، إذ تُؤجر هذه الشاليهات بمبلغ لا يتعدى 100 جنيه، وتعد أرخص مصيف في مصر، والشاليه عبارة عن غرفة كبيرة وحمام ومطبخ، ويطل على البحر مباشرة، ويوجد مكان للشواء ومشاهدة غروب الشمس.

مقصد العائلة وشارع 306

وأكد أنه جرى إنشاء منطقة خدمية بجوار الشاطئ العام في مدينتي رأس سدر وطور سيناء، بالإضافة إلى مدينتي أبورديس وأبوزنيمة، مؤكدًا أنّ إجمالي المبالغ التي جرى رصدها لتطوير الشواطئ العامة والمناطق الخدمية، بلغت 100 مليون جنيه.

وتابع، أنه جرى إطلاق اسم شارع 306 على المنطقة الخدمية التي تقدم مأكولات ومشروبات، وإطلاق اسم مقصد العائلة في المنطقة التي تُقام بها حفلات الصيف.