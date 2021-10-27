مقصد العائلة والكورنيش.. مشروعات خدمية وتنموية برأس سدر في جنوب سيناء

تسعى محافظة جنوب سيناء لإقامة مناطق خدمية وترفيهية للمواطنين في كل المدن حتي تصبح المدن مثل شرم الشيخ، من خلال مشروعات توفر فرص عمل للشباب وخلق مناطق للأسر تستطيع الخروج إليها في العطلات.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريحات خاصة أن مشروع كورنيش رأس سدر وشارع 306 يعد نقله حضارية بالمدينة، حيث جري تجهيز المنطقة بشكل حضاري يليق بالمدينة والمحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح شارع 306 وكورنيش رأس سدر عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمهندس خالد صديق رئيس التنمية الحضارية، الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ.

١٠ مليون تكلفة مشروعات كورنيش رأس سدر

وأعطى اللواء خالد فودة شارة البدء بافتتاح كورنيش رأس سدر وشارع 306 بتكلفة الذي جري الانتهاء منه خلال أربعة شهور فقط بتكلفة 10 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة خلق فرص عمل للشباب، خاصة أن مدينة رأس سدر تستقبل آلاف السياح كل عام، بالإضافة إلي طلاب جامعة الملك سلمان، لذا كان لابد من إقامة مشروع ترفيهي خدمي يتناسب مع مكانة المدينة سياحيا.

وأكد أنه جري التخطيط لتنفيذ مشروع شارع 306 مثل المقام في مدينة الطور، مشيرا إلي أن المشروع يهدف لخلق نحو 150 فرصة عمل لشباب رأس سدر، وانشاء مجمع خدمي ترفيهي للزوار وأهالي المدينة وتقرر إنشاء 18 محل تجاري علي مساحة 1000 متر مربع شاملة المساحات الخدمية واللاند سكيب.

مقصد العائلة في رأس سدر

وأعلن السيد عوض عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، أن المحافظ وافق علي إنشاء مقصد العائلة بمدينة رأس سدر والتي تقع خلف شارع 306، مشيرًا إلى أن المهندسة إيناس نائب المحافظ ساهمت في إنجاز المشروع الذي ظهر بشكل حضاري يليق بالمحافظة، مشيدًا بالمشروع الذي يسهم في تنمية المدينة وخلق فرص عمل للشباب وإنشاء متنفس للمواطنين وطلاب جامعة الملك سليمان.