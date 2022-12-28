مواهب سيناوية تخطف أنظار زوار مقصد العائلة بمدينة الطور

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن هناك عشرات المواهب بالمدن ينتظرها مستقبل باهر، موضحاً أن التربية والتعليم وقصور ثقافة جنوب سيناء يعملون على اكتشاف وتنمية هذه المواهب.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته المحافظة ليلة أمس بمسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، للاحتفال بنجاح مؤتمر قمة المناخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني القائم بأعمال السكرتير العام، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وأعضاء مجلس النواب، ومشايخ وعواقل المحافظة، والقيادات التنفيذية، وجمع غفير من أهالي طور سيناء.

كورال نويبع

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح لـ «الوطن»، أن فريق كورال نويبع يقدم عروضا مبهرة أمام الجميع في الاحتفالات، مشيرا إلى أن فرقة نويبع، نواة لكورال المحافظة.

وأشاد المحافظ بالشاعر الصغير ويدعي على حسن، الذي قدم فاصل من الشعر النبطي وأطلق عليه المحافظ «الأبنودي الصغير».

شارك في الحفل فرق مديرية الثقافة، ومديرية الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتلقائيين بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني.

بدأ الحفل بعرض فني لفرقة فنون شعبية ثقافة رأس سدر، تلاه فاصل فني للمواهب الفنية الصغيرة في الشعر والغناء بثقافة رأس سدر، تلاه استعراض فني لفرقة قادرون باختلاف التابعة لمديرية الشباب والرياضة، أعقبه عرض فني لفرقة تلقائيين أطفال جنوب سيناء، والتي قدمت عروضا فنية مبهرة من التراث السيناوى بينها «عم يا جمال»، وسط تفاعل الحضور، بالإضافة إلى فاصل من عزف السمسمية.

تكريم المتميزين

وكرم المحافظ مجموعة من العاملين المتميزين بالمحافظة والمديريات التابعة، والحاصلين على ميداليات في الرياضة إلى جانب المتميزين في التربية والتعليم.

وقدمت فرقة جنوب سيناء فقرة للموسيقى العربية، عزفت خلالها مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية، واختتمت فعاليات الحفل بعرض مبهر لفرقة كورال أطفال نويبع بقيادة الفنانة إسراء سالم، وفى ختام الحفل وجه المحافظ بصرف مكافأة مالية لفرقتي رأس سدر للفنون الشعبية وأطفال جنوب سيناء لتميزهم خلال فعاليات الحفل.