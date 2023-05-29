فيلم The Little Mermaid يحقق 185 مليون دولار.. وناقد فني: إيراداته سيئة

يواصل فيلم The Little Mermaid، تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية محققا خلال 4 أيام 117.5 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي 68.3 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم لـ 185.8 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وأوضح الناقد اللبناني خليل حنون أنّ إيرادات فيلم The Little Mermai الخارجية سيئة، مقارنة بالإيرادات التي حققها داخل الولايات المتحدة، قائلا، «رغم تحقيقه إيرادات جيدة داخل الولايات المتحدة بلغت 117 مليون دولار، إلا أن إيراداته عالميا كانت سيئة وخاصة في الصين، وبلغ مجموعها 68 مليون دولار، وحقق في الصين أسوأ افتتاحية لفيلم تنتجه ديزني محققاً فقط 2.6 مليون».

الإيرادات المتوقعة لفيلم The Little Mermaid

وأضاف «حنون» في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»، «تعرّض الفيلم لانتقادات كبيرة من الجمهور العالمي وخاصة في كوريا وفرنسا، وحصل في فرنسا على تقييم متدنٍ جدا من قبل الصحف والنقاد، وفي خطوة غريبة اضطر موقع Allocine إلى عدم وضع تقييم للفيلم، وطلب من الجمهور مشاهدته على مسؤوليته».

وتابع :«موقع IMDB قال إنه اضطر إلى التدخل بسبب وجود حركة مريبة في تقييمات الجمهور للفيلم دون أن يعطي تفاصيل أكثر، ميزانية الفيلم بلغت 250 مليون دولار، وهو يحتاج إلى تجاوز الـ600 مليون حتى يبدأ بتحقيق على الأرباح».