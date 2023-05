فيلم Fast X يتراجع في شباك التذاكر بسبب The Little Mermaid

تراجع فيلم Fast X من المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى المركز الثاني، للمرة الأولى منذ طرحه في السينمات، بعد طرح فيلم The Little Mermaid، وذلك بإيرادات وصلت لـ6.3 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار للفيلم الجديد.

كما تراجع فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 إلى المركز الثالث في قائمة إيرادات السينما اليومية، محققا 5.4 مليون دولار، تلاه في المركز الرابع فيلم The Machine الذي حقق في أول أيامه بالسينمات 3 ملايين دولار، بينما تراجع فيلم الرسوم المتحركة The Super Mario Bros. Movie من المركز الثالث إلى المركز الخامس محققا 1.6 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم Fast X يحقق 361 مليون دولار في السينمات

ارتفعت إيرادات فيلم Fast X حيث وصلت لـ361 مليون دولار، بينهم 91 مليون دولار في شباك الإيرادات المحلي الأمريكي، إضافة إلى 269.8 مليون دولار في السوق الخارجي، ونجح الفيلم في أن يحتل المركز الخامس في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في عام 2023 وذلك بعد 10 أيام في دور العرض السينمائي.