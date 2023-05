إيرادات فيلم «Fast X» ترتفع لـ354 مليون دولار خلال 8 أيام

يواصل فيلم «Fast X» تحقيق إيرادات في شباك التذاكر العالمي، حيث وصلت إيرادات الفيلم خلال 8 أيام في دور العرض السينمائي حول العالم لـ 354 مليون دولار، من بينهم 84 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتصدر قائمة الإيرادات اليومية منذ طرحه في 19 مايو الجاري وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتفوق فيلم Fast X على فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» في قائمة الإيرادات اليومية حيث حقق الأول 2.9 مليون دولار وهو ما يمثل تراجع بنسبة 18% عن إيرادات اليوم السابق، وذلك مقابل 2.6 مليون دولار للفيلم الأخير، بينما جاء فيلم «The Super Mario Bros. Movie» في المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع والخامس على التوالي كلا من «Book Club: The Next Chapter» و«Evil Dead Rise».

269 مليون دولار إيرادات خارجية لـ فيلم «Fast X»

النسبة الأكبر من إيرادات فيلم «Fast X» حققها في السوق الخارجية، والتي بلغت 269.7 مليون دولار، وكانت الصين صاحبة نصيب الأسد من الإيرادات الخارجية للفيلم بـ 81.6 مليون دولار، بينما حقق في المكسيك 18.3 مليون دولار، و11.2 مليون دولار في البرازيل.