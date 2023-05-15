خسارة فادحة لـ بن أفليك في شباك التذاكر الأمريكي

خسارة فادحة حققها فيلم Hypnotic في شباك التذاكر الأمريكي، حيث لم يحقق سوى 2.4 مليون دولار على مدار 3 أيام، بعد عرضه في 2.118 دار عرض سينمائي، ليصبح أسوأ افتتاح لفيلم خلال العام، وهو أمر غير متوقع للفيلم الذي يحمل توقيع المخرج روبرت رودريجيز، وبطولة بن أفليك، ويُتوقع أن تخسر شركة الإنتاج عشرات الملايين، بعد أن تكلّفت 65 مليون دولار لإنتاج الفيلم.

وحقق الفيلم في اليوم الأول في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية 950 ألف دولار، بينما تراجعت الإيرادات في اليوم الثاني لتصل إلى 790 ألف دولار، وتواصل التراجع لليوم الثالث بـ615 ألف دولار، ليأتي في المركز السابع بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل فيلم Hypnotic

ويلعب بن أفليك في فيلم Hypnotic دور المحقق «داني رورك»، الذي يحاول حل لغز اختطاف ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، وأثناء البحث يكتشف سرا خطيرا يخص الحكومة، ويجمع الفيلم في بطولته وليام فيشتنر، وجيف فاهي، وجي دي باردو، وأليس براجا، وكيلي فري.