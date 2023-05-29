«التعليم العالي»: تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والإماراتية في مجال الابتكار

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، ووفدًا من شركة MLG الإماراتية، والقيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، في مبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

وزير التعليم العال يلتقي محافظ جنوب سيناء

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير على وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العالي التي تم تنفيذها في سيناء لاستكمال التنمية الشاملة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مختلف المشروعات القومية في سيناء بمختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم العالي.

كما أكد محافظ جنوب سيناء على التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة التعليم العالي؛ للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيدا بالتعاون المثمر مع جامعة الملك سلمان الدولية بأفرعها الثلاثة، وفرع جامعة السويس بأبورديس؛ لخدمة أبناء جنوب سيناء.

ووجه المحافظ الدعوة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لزيارة محافظة جنوب سيناء؛ لافتتاح المستشفي الجامعي في نهاية شهر أكتوبر المقبل، والذي سيسهم في تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية المتميزة لأبناء محافظة جنوب سيناء، فضلا عن توفير التدريب العملي لطلاب الكليات الطبية في المحافظة.

وخلال اللقاء، بحث الدكتور أيمن عاشور مع محافظ جنوب سيناء ورئيس جامعة السويس آخر المستجدات في منشآت ومبان فرع جامعة السويس بأبورديس، والتي تقام على مساحة 100 فدان للمرحلتين، بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى، بحيث تضم كليات التربية، الآداب، العلوم، التجارة، فيما تضم المرحلة الثانية كليات الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة، هندسة البترول، التكنولوجيا، الثروة السمكية، اللغات والترجمة، الزراعة الصحراوية والأغذية، التصاميم والفنون، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما تم مناقشة آخر تطورات مشروع المستشفي الجامعي لكليات المجموعة الطبية؛ لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء، والتى من المقرر افتتاحها أواخر شهر أكتوبر 2023.

وزير التعليم العالي يلتقي بالوفد الإماراتي

وخلال اللقاء، ناقش الوزير مع وفد شركة MLG الإماراتية سبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الإماراتية في المشروعات والمبادرات العلمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الاستعداد لمشاركة الجامعات المصرية في فعاليات COP 28، والذى ستنظمه الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف تبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين، والاستفادة من نجاح التجربة المصرية في تنظيم COP27.

وتطرق اللقاء إلى التعاون مع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية؛ بهدف توجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، ومهارات التوظيف؛ لإعدادهم لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، فضلا عن التعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسسكو) خاصة في ظل رئاسة مصر للجنة التنفيذية للإيسيسسكو، وإعلان المنظمة عامها 2023 للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يتضمن عددا من المبادرات والأنشطة؛ لبناء قدرات الشباب في دول العالم الإسلامي، ودعم الموهوبين والمبدعين، وتنمية مهاراتهم، وبناء قدراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وخاصة في مجال معادلة الشهادات الجامعية، وريادة الأعمال.

ومن جانبه، أشار الوزير إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والإمارات، مشيدا بالمشروع المقترح من جانب الوفد الإماراتي، موضحا أنّ الابتكار أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق التعاون مع مختلف الجامعات المصرية، بحيث يشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، خاصة أن هناك 22 مركزا للتطوير المهنى بالجامعات المصرية، فضلا عن مراكز الإبداع والابتكار بالجامعات المصرية.