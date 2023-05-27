وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
كتب:
أحمد أبوضيف
02:07 م | السبت 27 مايو 2023
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
قيادات جديدة في الجامعات الحكومية
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
د.أماني محمد شاكر محمد، نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• د.وليد محمد كمال الدين السروجي، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• د.وليد أحمد عبدالرازق عيد، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان.
• د.نجدة إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية.
• د.أسامة إسماعيل حسن عبدالباري، عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق.
• د.محمد عبده راغب عماشة، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة دمياط.